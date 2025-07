Dai jorts con i sandali scenografici ai pantaloncini effetto boxer con i thong flats gli abbinamenti più belli e di tendenza da sperimentare subito

Le scarpe giuste trasformano ogni look estivo, rendendolo unico e alla moda. Dai jorts abbinati a sandali scenografici, ai pantaloncini effetto boxer con thong flats: le combinazioni più trendy da provare subito per valorizzare le gambe e sfoggiare uno stile fresco e irresistibile. Scopri quali calzature scegliere per brillare sotto il sole e vivere l’estate al massimo. Le scarpe perfette ti aspettano per completare i tuoi outfit più cool!

Scoprire le gambe d’estate è quasi un obbligo. Dopo aver passato il resto dell’anno a nasconderle sotto pantaloni, gonne e collant, ora la voglia di svelarle indossando indumenti corti è praticamente una necessità. Per il caldo, certo, ma anche per sentirsi libere e per sperimentare nuovi look. Per questo i pantaloncini diventano una sorta di divisa d’ordinanza della stagione. Ma quali sono le giuste scarpe per shorts e bermuda quest’estate? Le possibilità in fatto di abbinamenti sono tantissime. Ma se ci si vuole divertire a seguire le tendenze si possono copiare queste 4 idee outfit che prendono ispirazione dallo street style. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dai jorts con i sandali scenografici ai pantaloncini effetto boxer con i thong flats, gli abbinamenti più belli e di tendenza da sperimentare subito

