Record storico di transiti per l' A4 oltre 200mila mezzi in un solo giorno

Un record storico di transiti sull’A4: oltre 200mila veicoli in un solo giorno, con stime che prevedono oltre 350mila tra sabato e domenica. Venerdì 20 giugno, Autostrade Alto Adriatico ha già registrato un picco con 200.932 mezzi sul suo network a pedaggio. Un’affluenza senza precedenti, segno di un traffico in crescita e di un’estate che promette emozioni e sfide per autisti e operatori.

Secondo le prime stime, saranno oltre 350 mila i mezzi che transiteranno lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico complessivamente tra sabato e domenica. Nel frattempo, Autostrade Alto Adriatico rende conto che venerdì 20 giugno sono transitati 200.932 mezzi sulle tratte a pedaggio della rete. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Nel 2024 si è registrato il record di transiti con il passaggio di oltre 52 milioni di mezzi e prospettive di crescita di circa il 4% anche nell'anno in corso.

