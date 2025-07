Il Far West sul lungomare | Servono maggiori controlli insieme a proposte concrete

Il lungomare di Viareggio si trasforma in un vero e proprio Far West, dove il silenzio caldo e pesante viene infranto solo da piccoli gesti quotidiani. È giunto il momento di intervenire con controlli più stringenti e proposte concrete per ridare sicurezza a cittadini e turisti. Solo così possiamo riportare pace e serenità in un luogo tanto amato, restituendo alla passeggiata la sua naturale bellezza e tranquillità .

È un silenzio pesante e caldo, come le temperature che bruciano il cemento della Passeggiata, quello che incombe dalle prime ore della giornata. Un silenzio rotto solo dal rumore di tazzine delle colazioni nei bar, dal ciabattare dei turisti e da qualche bisbiglio, viareggino, che ripercorre, tra gambe affrettate e veloci, indaffarate tra borse e borsoni che si dirigono verso la spiaggia, come se nulla fosse successo, il parapiglia dei giorni precedenti. Un evento che ha visto feriti, sotto lo stesso sole estivo delle prime ore del pomeriggio, Oreste Giannessi, noto balneare viareggino e il cognato, nel tentativo di recuperare la borsa rubata da un ragazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Far West sul lungomare: "Servono maggiori controlli insieme a proposte concrete"

In questa notizia si parla di: west - lungomare - servono - maggiori

Ecco quello che accade sul nostro lungomare... si rischia la vita per dire a qualcuno di essere più civile alla guida. Vai su Facebook

Il Far West sul lungomare: Servono maggiori controlli insieme a proposte concrete; Rissa e spari a salve a Porto San Giorgio: Far West dei maranza, panico sul lungomare pieno di turisti. «Turis.

Bottiglie abbandonate sul lungomare: «Servono maggiori controlli» - File di bottiglie vuote di birra e bicchieri abbandonati per terra o sui muraglioni del lungomare di Bari: è la fotografia che arriva dal Molo San Nicola di Bari a testimonianza di una ... Riporta quotidianodipuglia.it

«Il lungomare è un Far West ma il sindaco è distratto» - Il Mattino - Domenica notte il tentativo di rapina, gli spari del poliziotto fuori servizio preso di mira dai malviventi, la grande paura sul lungomare. Come scrive ilmattino.it