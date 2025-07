Enea e Didone secondo Blanca Li | La mitologia apre all’infinito

Blanca Li, regina indiscussa della danza contemporanea, ci trasporta nuovamente nel cuore della mitologia con la sua reinterpretazione di "Didon et Énée" di Purcell. Dopo aver incantato con il suo tour virtuale haute couture sponsorizzato Chanel, ora porta al Teatro Romano di Spoleto un’opera barocca rivisitata con il suo stile unico, dove l’amore impossibile e il destino si intrecciano in una coreografia che apre all'infinito delle emozioni. Blanca, pronta a sfidare i confini dell’arte, ci invita a scoprire un capolavoro senza tempo.

Dopo Le Bal de Paris, visita virtuale haute couture – sponsor Chanel – della Ville Lumière dal can can al bateu mouche, che ha fatto furore a Spoleto festival 2022, Blanca Li ci torna, al Teatro romano (ieri e oggi) con un’opera barocca a modo suo, Didon et Énée di Purcell. L’infelice amore e il suicidio di Didone, regina di Cartagine, per Enea, che deve abbandonarla per fondare Roma, è tra le storie più tragicamente famose di sempre. Blanca, andalusa bruna, silhouette scolpita, occhi verdi magnetici, adottata dalla Francia, avida di talenti (è Accademica delle Beaux Arts), vibra di glamour e di sofisticazione, ma con un tocco creativo anti-snob che seduce chiunque. 🔗 Leggi su Quotidiano.net