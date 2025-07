Il respiro della cultura Nasce Fondazione Teàrte l’arte in tutte le sue forme

Il respiro della cultura si espande con la nascita della Fondazione Teàrte Lecco, un nuovo faro di arte e creatività che promette di trasformare il panorama culturale cittadino. Con l’obiettivo di valorizzare il Teatro della Società e promuovere tutte le forme di espressione artistica, questa iniziativa rappresenta un impegno concreto per rafforzare il legame tra città e cultura. La sfida ora è quella di rendere questa visione una realtà vibrante e condivisa.

"Garantire la gestione e la valorizzazione del Teatro della Società di Lecco, e più in generale promuovere in città la cultura e l’arte in tutte le sue forme". Sono le finalità dell’atto costitutivo della neonata " Fondazione Teàrte Lecco ", ente senza scopo di lucro, sottoscritto ieri mattina in municipio a Lecco. Sono inoltre stati individuati, e investiti della carica di membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Teàrte, Eufrasio Anghileri, che ha assunto la carica di presidente dell’assise, Mauro Gattinoni, vicepresidente, e Agnese Mascellani. Sara Pelucchi ha assunto invece il ruolo di revisore dei conti dell’ente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it