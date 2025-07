Attimi di paura all’ora di pranzo Senza armi e vestito da corriere rapina la banca e si dà alla fuga

Un’ora di puro terrore si è scatenata nella filiale Unicredit di via San Carlo, quando un uomo, vestito da corriere e armato di nulla, ha fatto irruzione con freddezza e determinazione, seminando panico tra clienti e impiegati. La scena è stata rapida ma intensa, lasciando tutti sotto shock. Ma come si sono svolti i momenti successivi? È ancora presto per saperlo, ma le indagini sono già in corso.

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti all'interno della filiale Unicredit di via San Carlo. Un uomo, con una freddezza disarmante e un piano ben studiato, ha fatto irruzione in banca seminando il panico tra impiegati e clienti. Secondo la prima ricostruzione fornita dai Carabinieri della Compagnia di Legnano, il malvivente è entrato in filiale a colpo sicuro, senza esitazioni. Vestito da fattorino e con un casco da motociclista integrale, che gli celava il volto, rendendolo irriconoscibile. Non ha mostrato alcuna arma e non ha creato confusione: con voce ferma e decisa si è avvicinato allo sportello e ha ordinato all'impiegato di consegnargli tutto il denaro disponibile.

