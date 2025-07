Sicurezza del porto solo proclami | non c’è nulla di concreto

La sicurezza del porto di Civitanova resta un tema caldo e inquietante, ma a oggi si contano solo promesse vuote e documenti di indirizzo senza nulla di concreto. La deputata Lidia Iezzi (Pd) denuncia il rischio di propaganda e chiede azioni tangibili per salvaguardare cittadini e attività portuali. È ora di passare dai proclami ai fatti: i cittadini meritano trasparenza e soluzioni reali.

"La verità sulla questione della sicurezza del porto? A oggi non esiste nulla di concreto, neanche un progetto, ma solo documenti di indirizzo della progettazione redatti dal ministero e un quadro esigenziale redatto dall'ufficio lavori pubblici di Civitanova". Lidia Iezzi (Pd) dice allora "basta con la propaganda di Ciarapica e Calderoni, passiamo ai fatti perché siamo in alto mare, ed è giusto che i cittadini siano informati". La Dem interviene "riguardo agli annunci che danno come risolto il problema, ma tempi e stato dell'arte appaiono discordanti". La Regione con delibera Cipess di aprile ha destinato 9 milioni e 811.