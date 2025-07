Anas | traffico delle vacanze fine settimana da bollino rosso Autostrada

Preparati a vivere il secondo fine settimana di luglio all'insegna dei viaggi: sulle autostrade italiane si preannuncia un intenso traffico, con code e bollino rosso che testimoniano l’afflusso di vacanzieri verso mare, montagna e confini di Stato. La stagione estiva entra nel vivo, e le strade si riempiono di speranze e nuove avventure. Ricorda di pianificare bene gli spostamenti e goderti ogni momento di questa meravigliosa fase dell’anno.

Di seguito un comunicato diffuso da Anaa: Nel secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Come nello scorso fine settimana le partenze si concentrano nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di venerdì in cui è previsto bollino rosso e nel pomeriggio e nella serata di domenica per i rientri. "Anas – ha dichiarato l'Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme – è impegnata a semplificare la gestione del traffico che si intensificherà ancora di più nelle prossime settimane con l'ottimizzazione dei cantieri per completarli, ove possibile, prima dell'esodo estivo.

