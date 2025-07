Meteo Roma del 12-07-2025 ore 06 | 15

Previsioni meteo per Roma e Nord Italia il 12 luglio 2025: al mattino, cieli sereni o poco nuvolosi, ideali per iniziare la giornata. Tuttavia, nel pomeriggio si prevede un aumento dell’instabilità con possibili piogge e temporali sparsi, soprattutto nelle aree alpine e sulla Pianura Padana. La serata vedrà sconfinamenti dei fenomeni fino alle zone pianeggianti, mentre al centro e nelle regioni meridionali il tempo rimarrà generalmente stabile e soleggiato.

meteo venerdì trovati racconto queste le previsioni del tempo a nord condizioni di tempo per lo più a tutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi instabilità momento entro il pomeriggio con pioggia e temporali sparsi sui settori Alpini tra la serata era notte fenomeni in sconfinamento sulla pianura padana specie tra Piemonte Lombardia al centro cieli sereni sulle regioni al mattino al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati in serata e nottata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e sui settori tirrenici al sud tempo però più stabile sia mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poi più poco nuvolosi lungo l'Appennino si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in nottata con ampie schiarite Salvo nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piovaschi temperature minime Stabilo in generale lieve rialzo un attimino mentre al centro sud e sulle Isole maggiori e Stabio previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo