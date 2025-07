la mummia di estorre il sondaggio del museo

Il Museo e Tesoro del Duomo invita la comunità monzese a partecipare a una riflessione importante: dove dovrebbe trovare dimora la mummia di Estorre Visconti? Una scelta tra un allestimento rispettoso nelle sale museali o un deposito segreto lontano dagli sguardi. Per coinvolgere tutti, i residenti di Monza potranno usufruire di uno sconto speciale sul biglietto d’ingresso. La vostra opinione può fare la differenza!

"Dove pensi che il corpo mummificato di Estorre debba trovare dimora? Nelle sale del Museo, con un allestimento rispettoso, o in un deposito non accessibile al pubblico?". Questo la domanda del sondaggio Museo e Tesoro del Duomo, per una riflessione condivisa con la comunità sulla collocazione da dare alla mummia di Estorre Visconti. Per questo, tutti i visitatori residenti a Monza avranno diritto a uno sconto sul biglietto di ingresso al Museo, da martedì 15 fino alla domenica del Santo Chiodo (14 settembre). Esibendo un documento, potranno accedere al Museo al prezzo speciale di 2 euro. Verrà così chiesto ai visitatori di rispondere al questionario che riguarda proprio Estorre Visconti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it