Stay hungry stay foolish come Steve Jobs scrisse il miglior discorso della sua vita

"Stay hungry, stay foolish"—le parole che Steve Jobs volle condividere con i laureandi di Stanford rappresentano molto più di un semplice consiglio: sono un inno alla passione, alla curiosità e al coraggio di seguire i propri sogni. Questa frase, carica di significato, nasce da un percorso di sfide e intuizioni personali, che hanno plasmato il suo successo. Ecco come Steve arrivò a scegliere quelle parole, diventate simbolo di ispirazione universale.

Poco più di vent'anni, l'allora ad di Apple parlò davanti ai laureandi di Stanford: questa è la storia travagliata e personale di come arrivò a scegliere quelle parole. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - “Stay hungry, stay foolish”, come Steve Jobs scrisse il miglior discorso della sua vita

In questa notizia si parla di: stay - hungry - foolish - steve

Stay hungry stay foolish: il discorso di Steve Jobs a Stanford torna dopo 20 anni in HD - Dopo vent'anni, il celebre discorso di Steve Jobs a Stanford torna in alta definizione, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti.

Venti anni fa, Steve Jobs pronunciava un discorso destinato a diventare un classico moderno Vai su Facebook

«Stay hungry, stay foolish»: il discorso di Steve Jobs ha 20 anni fa. La nuova versione in Hd, i segreti su come fu scritto; Stay hungry stay foolish: il discorso di Steve Jobs a Stanford torna dopo 20 anni in HD; Stay hungry, stay foolish, il discorso-icona di Jobs nascosto nel Mac.

“Stay hungry, stay foolish”, come Steve Jobs scrisse il miglior discorso della sua vita - le parole stampate sul retro della copertina dell'ultimo numero del Whole Earth Catalog: “Stay hungry, stay foolish”, un invito – notoriamente di difficile ... Scrive wired.it

Steve Jobs ha detto “Stay hungry, stay foolish”? - Tutti ricordano il discorso icona di Steve Jobs titolato "Stay Hungry, Stay Foolish", il 12 giugno del 2005 all'Università di Stanford il giorno del conferimento della sua laurea ad honorem. Come scrive bufale.net