Ghali infiamma la piazza E stasera c’è Cocciante

passione autentica per la musica, capace di unire generazioni diverse sotto il segno del rap e della trap. La sua performance al Summer Festival è stata un vero e proprio esplosivo momento di energia e condivisione, dimostrando ancora una volta perché Ghali rimane uno degli artisti più amati e influenti nel panorama musicale italiano.

Serata rap, con un po’ di trap, quella di ieri al Summer Festival. In scena Ghali, uno tra i più amati rapper italiani, che ha esaltato le migliaia di fan presenti in piazza Napoleone, che, fedelmente, hanno cantato con lui tutte le canzoni in scaletta. Una carriera, quella di Ghali, che sta per toccare i dieci anni, traguardo non scontatissimo nel panorama musicale dei nostri giorni, segno di un solido seguito di ammiratori ma anche di un effettivo valore del personaggio, in un mondo che brucia i suoi idoli in pochi anni se non mesi. Per quello che rappresenta, venendo dalla periferia milanese, figlio di immigrati tunisini e per quello che dice, nei testi e fuori, prendendo spesso posizione in prima persona anche su argomenti importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it