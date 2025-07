È pieno di ubriachi e spacciatori E noi ci sentiamo in ostaggio

Esiste un problema che va ben oltre il semplice decoro urbano: si tratta della sicurezza e del benessere di chi vive e frequenta via Mazzini. La riqualificazione è un ottimo punto di partenza, ma non basta senza azioni concrete per contrastare degrado e insicurezza. È tempo che l’amministrazione ascolti le segnalazioni dei residenti e intervenga con decisione, restituendo a questa zona il suo ruolo di cuore pulsante della città .

Via Mazzini è stata riqualificata. Ma tanti problemi, soprattutto nella zona che va da via Pucci fino alla stazione ferroviaria restano. Il degrado imperante, la presenza di persone poco raccomandabili, spesso ubriache preoccupa e non poco i residenti della zona. Alcuni dei quali hanno preso carta e penna e hanno scritto direttamente in Comune per segnalare il quotidiano disagio e una risposta da parte dell'amministrazione. "Esiste un problema di sicurezza: presenza di ubriachi in strada già di prima mattina – si legge nella lettera – che bivaccano sugli scalini delle case urinando sui muri e creando spesso alterchi coi residenti.

