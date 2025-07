La Juventus si trova di fronte a una svolta cruciale nella sua sessione di mercato: Dusan Vlahovic avrebbe chiesto la rescissione del contratto, un segnale che potrebbe segnare l'addio ai torinesi. Un’ombra sulle speranze bianconere di rinforzarsi e di tornare ai vertici, mentre le ultime indiscrezioni alimentano suspence e attese tra tifosi e addetti ai lavori. La vicenda Vlahovic si sta rivelando un vero e proprio tormentone, lasciando tutti con il fiato sospeso su quello che sarà il futuro del bomber serbo.

Addio ai torinesi sempre più vicino per il bomber, le ultime sulla vicenda di mercato che condiziona la Vecchia Signora Il mercato della Juventus è uno dei principali motivi di interesse dell’intera sessione di trasferimenti, com’è logico che sia, viste le tante attese sul club bianconero dopo annate difficili. Si punta in alto, ma uno dei principali scogli da superare è la vicenda Vlahovic. Juventus, mossa Vlahovic: “Ha chiesto la rescissione del contratto” ESCLUSIVO – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Di questo e di altri argomenti legati al club bianconero, abbiamo parlato nella trasmissione ‘Juve Zone’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it