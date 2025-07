Il greenwashing è un problema da affrontare ora E la designer Wendy Ward lo combatte rispedendolo al mittente

Il greenwashing 232 rappresenta un inganno che non possiamo più tollerare, e la designer britannica Wendy Ward lo sfida con coraggio. Attraverso la campagna #TakeItBack, invia capi deteriorati ai brand, invitando tutti a riflettere sul ruolo politico dell’armadio. È ora di riappropriarci del nostro potere di scelta e di trasformare il modo in cui consumiamo moda. Un passo concreto verso un futuro più etico e consapevole.

