Maturità orale? No grazie Lo studente salta l’esame | Non mi giudicano i voti

In un'epoca in cui la scuola sembra spesso dominata da numeri e voti, un giovane studente sceglie di ribellarsi e di rifiutare il sistema. Con coraggio e determinazione, decide di non sottoporsi all’esame di maturità, sfidando le convenzioni e ponendo una domanda cruciale: quanto valgono davvero i nostri percorsi di apprendistato? Questa scelta straordinaria ci invita a riflettere sul significato di educazione e autenticità.

Né Foscolo, né le derivate. Niente Dante e vade retro geometria cartesiana. Il diciottenne che la mattina del 2 luglio scorso si è accomodato davanti alla commissione per l’esame orale di maturità, forte del 61 già in tasca, ha detto che ’no, grazie’, non era sua intenzione farsi giudicare da "questo sistema di valutazione". "Mi spiace, ma non mi ci ritrovo" ha sentenziato il ragazzo lasciando a bocca aperta i prof schierati per l’ultimo atto della maturità dello studente. Siamo in via Cavour alle Scuole Pie Fiorentine, istituto parificato, più noto in città come gli Scolopi. Lo studente si siede davanti alla commissione d’esame e, secondo quanto appreso, il presidente gli allunga il cosiddetto ’spunto’, ovvero l’argomento che dà il via all’interrogazione collettiva dei sei membri, tre esterni e tre interni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maturità orale? No grazie. Lo studente salta l’esame: "Non mi giudicano i voti"

In questa notizia si parla di: maturità - orale - grazie - studente

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - Gli studenti ribelli della maturità 224 si uniscono nel boicottaggio dell'esame orale, gridando "No al sistema dei voti".

Dopo lo studente del liceo scientifico Fermi di Padova, Gianmaria Favaretto, 19 anni, che pur non sostenendo l'esame orale ha ottenuto il diploma di maturità perché aveva già superato la sufficienza grazie ai voti dei crediti dell'ultimo triennio, oggi spunta un n Vai su Facebook

Sei studente e protesti contro l’esame di maturità e la scuola attuale in piazza? Ti denunciano col decreto sicurezza. Fai scena muta per protesta all’orale (avendo già superato l’esame grazie agli scritti)? Dice #Valditara che ti boccia. È il dissenso che non vog Vai su X

Maturità orale? No grazie. Lo studente salta l’esame: Non mi giudicano i voti; Maturità senza orale, la protesta che divide l’Italia: cosa c’è dietro il rifiuto degli studenti e perché il governo ora promette la bocciatura per chi “boicotta” l’esame di Stato; Valditara sulla maturità: «Chi boicotta l'orale sarà bocciato».