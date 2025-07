Posti letto per gli universitari Bando per assegnarli | sono 101

Se sei uno studente non residente iscritto a un corso di laurea a Ravenna, questa è la tua occasione! La Fondazione Flaminia, in collaborazione con il Comune, mette a disposizione 101 posti letto per l’anno accademico 2025/2026. Non perdere tempo: consulta il bando su www.fondazioneflaminia.it e invia la tua domanda per assicurarti un alloggio comodo e conveniente. Le domande devono...

Sono nel complesso 101 i posti letto messi a bando da Fondazione Flaminia in collaborazione con il Comune di Ravenna per l’anno accademico 20252026. Possono concorrere all’assegnazione gli studenti non residenti iscritti ai corsi di laurea del Campus di Ravenna, dell’Accademia di Belle Arti e dell’istituto superiore di studi musicali ‘G.Verdi’ di Ravenna. Il bando di assegnazione è disponibile su www.fondazioneflaminia.it. Le domande devono essere inviate entro il 12 settembre. I posti a concorso si trovano nei plessi di via Nino Bixio, via Le Corbusier e via d’Azeglio. Per la stanza doppia il prezzo della retta va da un minimo di 145 a un massimo di 215 più le spese e per la singola da un minimo di 185 a un massimo di 270 euro più le spese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Posti letto per gli universitari. Bando per assegnarli: sono 101

