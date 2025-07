Gozzi Federacciai | Cara Schlein per una vera politica industriale serve andare oltre il Green deal

In un panorama europeo minacciato dalla deindustrializzazione, le parole di Gozzi e Federacciai puntano il dito su un tema cruciale: per una vera politica industriale, bisogna andare oltre il Green Deal. Solo uniti e con strategie mirate possiamo fermare questa valanga e proteggere il nostro futuro industriale. Scopri di piĂą nel nostro approfondimento esclusivo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

“In questo momento in Europa c’è un problema di deindustrializzazione che può rappresentare una valanga per il continente. E se vogliamo evitare questa valanga c’è bisogno di unitĂ da parte. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gozzi (Federacciai): “Cara Schlein, per una vera politica industriale serve andare oltre il Green deal”

In questa notizia si parla di: gozzi - federacciai - cara - schlein

Dazi Usa sull’acciaio, cosa cambia per l’Italia? Gozzi (Federacciai): «L’export andrà a zero, temo l’invasione di prodotti cinesi» – L’intervista - I nuovi dazi USA sull'acciaio non colpiranno direttamente le acciaierie italiane, ma potrebbero segnare l'inizio di un'emorragia di importazioni cinesi nel mercato europeo.

Gozzi (Federacciai): “Cara Schlein, per una vera politica industriale serve andare oltre il Green deal”.

Gozzi (Federacciai): “Cara Schlein, per una vera politica industriale serve andare oltre il Green deal” - Il patron di Duferco e presidente dell'associazione che raccoglie le principali aziende siderurgiche: "Per ragionare di politiche industriali bisogna abbandonare gli slogan. ilfoglio.it scrive

Antonio Gozzi, appello a Elly Schlein: “Si unisca alla battaglia per salvare l’industria europea” - Il consigliere di Orsini in Confindustria e presidente di Federacciai: “Serve un green deal graduale, anche Macron è sceso in campo, occorre un grande patto ... Da genova.repubblica.it