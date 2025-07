Carrabs | I lavori in via delle Mura ostacolano i mezzi di soccorso

costretti a convivere con disagi e rischi crescenti, mentre i mezzi di soccorso si trovano ostacolati, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti. È ora che le istituzioni ascoltino le voci di chi vive questa realtà e intervengano immediatamente per trovare soluzioni efficaci e rispettose delle esigenze della comunità . La città merita interventi trasparenti e responsabili, non solo annunci e ritardi.

Nonostante fosse attesa, richiesta e sollecitata da anni, la riqualificazione in corso in via delle Mura fa ancora discutere. Stavolta, a essere criticata è la gestione del cantiere, che, secondo Gianluca Carrabs, non ha avuto "alcuna attenzione per le esigenze minime della cittadinanza. È inaccettabile che un intervento di riqualificazione urbana, pur necessario, divenga un incubo quotidiano per chi vive in via delle Mura. I residenti sono stati abbandonati dall’amministrazione comunale". Per il capogruppo in Consiglio comunale di Alleanza Verdi Sinistra, la strada, completamente interdetta al traffico veicolare, "impedisce non solo l’accesso alle abitazioni, ma anche l’arrivo di eventuali mezzi di soccorso in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it