Auto danneggiate è emergenza vandali

Fiumi di auto danneggiate e raid vandalici senza sosta stanno minando la tranquillità dei quartieri centrali e periferici della città, lasciando residenti arrabbiati e preoccupati. Tra via Molino Tuono e piazza della Chiesa si moltiplicano i casi di veicoli saccheggiati e abbandonati in rovina, alimentando un senso crescente di insicurezza. È urgente intervenire per ripristinare la pace e la sicurezza di tutti.

Fila di auto spaccate. Succede nei quartieri più centrali così come in periferia. Sono raid senza sosta che lasciano le vetture a pezzi, causando la rabbia dei residenti. Atti vandalici che aumentano il senso di insicurezza soprattutto nei quartieri più caldi, come la zona del Rondò e Cascina Gatti. C’è chi, tra via Molino Tuono e piazza della Chiesa, ha trovato l’auto aperta e con l’abitacolo sotto sopra perché evidentemente qualcuno nella notte aveva rovistato in cerca di denaro in contante o altro da poter rivendere sul mercato nero. Altri, invece, hanno ritrovato la macchina danneggiata a seguito di un furto parziale e chi, ancora, la mattina si è trovato davanti il suo mezzo posteggiato lungo la strada con il cofano completamente asportato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Auto danneggiate, è emergenza vandali

