show di godano per i 30 anni di sky stone

Un importante compleanno che va celebrato con eventi all’altezza del traguardo raggiunto, quello di essere un ‘presidio quotidiano di musica, arte e cultura’. Mercoledì 16 luglio alle 21, Palazzo Pfanner ospiterà uno spettacolo acustico di Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, accompagnato dall’opening di Esterina—un’occasione imperdibile per rendere omaggio a tre decenni di passione musicale e a un punto di riferimento per gli appassionati.

Uno showcase acustico di Cristiano Godano - frontman dei Marlene Kuntz - con l’opening act di esterina è l’evento in programma mercoledì 16 luglio, alle 21 a Palazzo Pfanner che dà il via ufficiale ai festeggiamenti dei trent’anni di attività del negozio di dischi Sky Stone & Songs di via Veneto. Un importante compleanno che va celebrato con eventi all’altezza del traguardo raggiunto, quello di essere un ‘presidio quotidiano di musica, arte e cultura’, come recita il claim del negozio. "Si tratta del primo evento di un calendario che sta andando componendosi - dice René Bassani (nella foto), titolare dello Sky Stone & Songs - e che riproporrà in qualche misura un po’ tutte le attività che, in questi 30 anni, abbiamo realizzato in negozio: dai concerti, agli incontri sulla musica e molto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it