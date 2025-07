Afterhours il vento del rock Da Agnelli un ponte aretino

Afterhours, il vento del rock si riaccende sotto la guida di Manuel Agnelli, portando il loro suono potente e coinvolgente nel cuore di Arezzo. Dopo aver lasciato il segno in passato ad Arezzo Wave e al Play Art, questa sera i nostri protagonisti tornano sul palco del Mengo, pronti a incantare un pubblico in delirio. Un evento imperdibile che consacra ancora una volta gli Afterhours come pilastri della scena musicale alternativa italiana.

Tornano non sul luogo del delitto ma su quello del trionfo. Manuel Agnelli conduce per mano i suoi nell’Arezzo che li ha visti protagonisti più volte, prima ad Arezzo Wave e poi al Play Art. E che stasera è pronta ad applaudirli al Mengo: l’evento ritaglia intorno a loro la punta del cartellone, non a caso l’unica che preveda un ingresso a pagamento. Il Mengo accoglie uno dei gruppi più iconici della scena rock alternativa italiana: gli Afterhours. La band, guidata da Manuel Agnelli fa tappa al festival nel tour per il ventennale di un album che ha segnato un’intera generazione, " Ballate per piccole iene ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Afterhours, il vento del rock. Da Agnelli un ponte aretino

