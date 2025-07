Lucca Comics all’Expo di Osaka Siamo la porta del Sol Levante

Lucca Comics all'Expo di Osaka rappresenta la porta del Sol Levante, unendo mondi e culture attraverso il potere universale del fumetto. Quattro eventi “planetari” organizzati da Lucca Comics & Games, nel cuore della settimana dedicata alla Toscana, “Toscana. Rinascimento senza fine,” celebrano il connubio tra oriente e occidente. Un’occasione unica che rafforza il ruolo di Lucca come ponte culturale e creativo tra le due sponde del mondo, creando un legame duraturo tra le grandi menti e i talenti dei due continenti.

Il leggendario maestro Go Nagai, creatore di personaggi come Mazinga, Goldrake e Devilman, riceverĂ il 14 luglio (ore 14) il prestigioso Premio Pegaso alla Cultura della Regione Toscana.