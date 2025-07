Campi sportivi tempo di restyling | Investimento per i nostri giovani

Il futuro dello sport a Barberino Tavarnelle si illumina con un investimento di 1,5 milioni di euro, destinato a trasformare i campi sportivi di Barberino e Tavarnelle. La ricostruzione del "Leonardo Frosali" di Barberino promette di offrire impianti all’avanguardia, con un nuovo manto sintetico e tribune moderne. "Un intervento - ha dichiarato il sindaco David Baroncelli - che mira a creare spazi più sicuri e stimolanti per i nostri giovani, promuovendo salute, inclusione e comunità ."

Ammontano a 1,5 milioni di euro gli investimenti previsti dal Comune di Barberino Tavarnelle per la riqualificazione dei campi sportivi di Barberino e quello di Tavarnelle. Il grosso degli interventi è sul " Leonardo Frosali " di Barberino. Qui saranno investiti oltre 1,3 milioni di euro, per il rifacimento del manto in erba sintetica e la realizzazione della nuova tribuna. "Un intervento - ha dichiarato il sindaco David Baroncelli - che mira a restituire uno spazio rinnovato, più funzionale, sicuro e moderno ai nostri giovani, agli atleti e alle atlete, pensando anche ai piccoli e alle piccole che in questo spazio muovono i primi passi nel mondo dello sport e della socialità ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campi sportivi, tempo di restyling: "Investimento per i nostri giovani"

