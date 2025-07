Aeroporti aperti alle disabilità invisibili Percorsi prova dal check-in all’imbarco per consentire agli autistici di volare

Gli aeroporti di Milano, Linate e Malpensa, si distinguono per un’iniziativa innovativa e inclusiva: i percorsi prova dal check-in all’imbarco pensati appositamente per le persone nello spettro autistico. Promossa dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e attuata da Sea, questa iniziativa mira a rendere il volo un’esperienza accessibile e serena. Scoprite come questi spazi si stanno trasformando in ambienti più accoglienti e comprensivi.

Il progetto è stato voluto dall' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac). E Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, lo ha recepito e messo in atto sia a Linate sia a Malpensa. Venirne a conoscenza, però, non è semplice: sui siti istituzionali degli scali milanesi bisogna darci dentro coi click prima di arrivare alla pagina che lo illustra. Il riferimento è al Progetto Autismo, pensato per permettere alle persone nello spettro autistico di famigliarizzare con il luogo-aeroporto, con i suoi spazi e con le procedure che ne scandiscono la quotidianità, prima che arrivi il giorno del volo, prima del giorno della partenza.

