la rivoluzione elettrica dei trasporti tre autobus accendono i motori

una città più verde e sostenibile, altri due autobus all’avanguardia pronti a rivoluzionare la mobilità quotidiana. Questa iniziativa segna un passo decisivo verso un futuro più pulito, silenzioso e efficiente, dimostrando come l’innovazione possa trasformare le nostre strade. La sfida ora è convincere tutti a scegliere un modo di viaggiare più responsabile, contribuendo a un Monza più ecologica e vivibile.

Rumore quasi nullo, zero emissioni, tecnologia all'avanguardia e un obiettivo chiaro: cambiare il volto della mobilità urbana. È partita ieri mattina, con la presentazione in piazza Trento e Trieste, la rivoluzione elettrica degli autobus monzesi. Il protagonista è il mezzo numero 7551, il primo dei tre nuovi e-bus di Net-Atm che da oggi entra in servizio sulla linea urbana Z206 Ospedale San Gerardo–via della Robbia. Accanto a lui, schierati per il taglio del nastro, il sindaco Paolo Pilotto, il vicesindaco Egidio Longoni, l'assessora alla Mobilità Irene Zappalà, il direttore dell'Agenzia per il Trasporto pubblico locale Luca Tosi e il presidente di Net, Francesco Manzulli.