Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi Fermignano-Monte Nerone | orari tv percorso favorite Frazione decisiva per la classifica

Oggi, il Giro d’Italia femminile 2025 raggiunge il suo apice con la tappa più attesa: Fermignano-Monte Nerone. Un percorso di 150 km che promette battaglie emozionanti e cambiamenti decisivi in classifica. La frazione di oggi si annuncia come il momento chiave per le candidate alla vittoria finale, con una sfida tra campionesse e outsider pronti a lasciare il segno. Scopriamo insieme gli orari TV, il percorso e i favoriti di questa tappa decisiva.

Siamo arrivati alla tappa Regina del Giro d’Italia femminile 2025. Oggi, sabato 12 luglio 2025, si correrà infatti la settima nonché penultima frazione della corsa, con un percorso di 150 km con partenza da Fermignano ed arrivo a Monte Nerone. Ricordiamo che in testa alla classifica generale c’è sempre l’elvetica Marlen Reusser (Movistar Team). L’azzurra Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) insegue a sedici secondi, mentre l’olandese Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime) è terza con un gap di un minuto e cinquantatré secondi. PERCORSO. Le corridore si troveranno al cospetto di un vero e proprio tappone di montagna, il cui percorso prevede un crescendo di difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Fermignano-Monte Nerone: orari, tv, percorso, favorite. Frazione decisiva per la classifica

