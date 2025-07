Fibromialgia la svolta Dopo anni di attesa c’è l’esenzione sanitaria

Finalmente, un passo importante per chi combatte con la fibromialgia: l'inclusione nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l’accesso all’esenzione sanitaria. Dopo anni di attese e sfide, questa svolta rappresenta una speranza concreta di migliorare qualità di vita e tutela. Tuttavia, le limitazioni restano ancora molteplici, e la strada verso un’assistenza completa è ancora lunga. È ora di chiedere cambiamenti reali e duraturi per tutti i pazienti.

Da poco ufficializzato in Italia un traguardo atteso da anni: la fibromialgia entra nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e per i pazienti che superano una certa soglia di gravità è prevista l’esenzione sanitaria. Una notizia che segna un cambio di passo. Ma che nasconde ancora troppe limitazioni. La fibromialgia è una sindrome cronica caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, a cui si associano affaticamento intenso, disturbi del sonno, difficoltà cognitive e ipersensibilità a stimoli tattili, termici o emotivi. Colpisce milioni di persone – in prevalenza donne – eppure resta una delle condizioni più controverse della medicina moderna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fibromialgia, la svolta. Dopo anni di attesa c’è l’esenzione sanitaria

In questa notizia si parla di: fibromialgia - anni - esenzione - sanitaria

Fibromialgia, la svolta. Dopo anni di attesa c’è l’esenzione sanitaria; Fibromialgia entra nei LEA, attesa per l'approvazione finale. Il commento dell'associazione pazienti Aisf-ODV; Fibromialgia nei Lea: verso l’esenzione dal ticket, ma solo per i casi più gravi.

Fibromialgia malattia invalidante? Non è ancora stata inserita nei Lea ... - La fibromialgia potrebbe essere riconosciuta come malattia invalidante, anche se il cammino potrebbe essere molto lungo. Come scrive quifinanza.it

Ticket sanitario: chi ha diritto all’esenzione e come richiederla - L'esenzione dal ticket sanitario rappresenta un importante strumento per garantire l'accesso alle cure mediche a tutte le persone, a prescindere dalle loro condizioni economiche o di salute. Si legge su ilgiornale.it