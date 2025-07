Incubo incendi Rogo alla Tecnomat distrutti i pallet

Un’ondata di incendi sta sconvolgendo la periferia di Modena, con due devastanti roghi che hanno colpito aziende locali nel giro di poche ore. Mentre i vigili del fuoco continuano a fronteggiare l'emergenza al caseificio Chiletti, un altro incendio ha distrutto decine di pallet presso Tecnomat. Le cause sono ancora ignote, ma le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e prevenire future tragedie.

Mentre le squadre dei pompieri di Modena ancora si alternano per spegnere il fuoco all’interno del caseificio Chiletti di Strada Albareto, nella notte tra giovedì e venerdì un altro grosso incendio ha devastato una decina di Pallet situati all’esterno dell’azienda Tecnomat di Strada Ponte Alto Sud, nella periferia della città e colmi di materiale utilizzato dalla ditta stessa. I danni sono ingenti. Le cause ancora non sono note: le indagini sono in corso ma le fiamme hanno invaso velocemente diverso materiale da imballaggio situato sui Pallet, posizionati appunto nel cortile della ditta a ovest della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incubo incendi . Rogo alla Tecnomat, distrutti i pallet

In questa notizia si parla di: pallet - tecnomat - incubo - incendi

Incubo incendi . Rogo alla Tecnomat, distrutti i pallet.

Incubo incendi . Rogo alla Tecnomat, distrutti i pallet - Vigili del fuoco al lavoro in strada Ponte Alto Sud: cause in corso di accertamento. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Torna l'incubo incendi - Sky Video - Sono più di 70 gli interventi dei Vigili del fuoco. video.sky.it scrive