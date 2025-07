Maltempo il Comune di Treviglio stanzia 106mila euro Altri 80mila dal fondo di riserva

Dopo i violenti temporali che hanno sconvolto Treviglio, il Comune si mobilita per riparare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini. Con uno stanziamento di 106mila euro più altri 80mila dal fondo di riserva, si interviene rapidamente per riparare le infrastrutture danneggiate e mettere in sicurezza le aree colpite. La città dimostra ancora una volta la sua capacità di reagire prontamente alle emergenze, assicurando un futuro più sicuro per tutti.

Treviglio. Il Comune corre ai ripari dopo i violenti temporali che nei giorni scorsi hanno colpito la città , causando cadute di alberi, rami, allagamenti e danneggiamenti a strutture pubbliche. Con una variazione urgente al bilancio approvata nei giorni scorsi dalla giunta, sono stati stanziati 106mila euro per riparare i danni più urgenti e mettere in sicurezza le aree colpite. Le risorse saranno così suddivise: 58.560 euro andranno alla manutenzione di strade e verde pubblico, 31.160 euro alla sistemazione degli edifici comunali, mentre 16.280 euro serviranno per gli interventi negli immobili di edilizia residenziale pubblica.

