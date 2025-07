L’asse Roma-Odessa Un segnale forte per sostenere l’Ucraina

L'asse Roma-Odessa rappresenta un segnale forte di sostegno all'Ucraina in un momento cruciale. Come il bacio di Giuda di Caravaggio custodito nel museo di Odessa, questa alleanza richiama tradimenti e alleanze strategiche del passato, tra cui il patto di Budapest del '94. Ricordare queste storie ci aiuta a comprendere le complesse dinamiche geopolitiche attuali e l'importanza di un fronte unito per la pace.

di Bruno Vespa Il bacio di Giuda in “La cattura di Cristo” di Caravaggio custodito nel museo di Odessa e ora nascosto da qualche parte fa tornare a mente il patto di Budapest del ’94 in cui – con la benedizione di Bill Clinton – il presidente russo Boris Eltsin e quello ucraino Leonid Kravchuk stabilirono la restituzione alla Russia di 1900 testate nucleari presenti in Ucraina (terza potenza atomica del mondo) in cambio della protezione russa dei confini ucraini. Putin ha trasformato quell’accordo nel bacio di Giuda invadendo la Crimea nel 2014 nell’indifferenza generale e l’Ucraina nel 2022. Quello del ’94 era un patto politico con scarsa consistenza pratica perchĂ© rimandava all’Onu il giudizio su eventuali violazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’asse Roma-Odessa. Un segnale forte per sostenere l’Ucraina

In questa notizia si parla di: ucraina - odessa - asse - roma

Guerra in Ucraina, raid russo su Kiev con droni e missili Iskander: feriti a Kiev e Odessa. Zelensky: «Più sanzioni contro Mosca per fermare l'offensiva». Cos'è successo - Una notte drammatica ha colpito Kiev e Odessa, con raid russi di droni e missili Iskander, causando feriti e distruzione.

RASSEGNA STAMPA DEL 11 LUGLIO 2025 Dove vedere le dirette di CANALE 81 LAZIO? Sui vostri schermi di casa lo trovate sul canale 81. Sul... Vai su Facebook

L’asse Roma-Odessa. Un segnale forte per sostenere l’Ucraina; Conferenza di Roma, dieci miliardi per l'Ucraina. Volenterosi pronti per una forza di peacekeeping - Sanzioni UE a Russia, Lituania: il veto apposto dalla Slovacchia è inaccettabile; Mattarella: Kiev non è sola. E Rubio vede Lavrov: Proposta di pace russa, la porterò a Trump.

A Roma 200 accordi per la ricostruzione dell’Ucraina, l’Italia guarda a Odessa - L’Italia ha assunto il patronato di Odessa e ne restaurerà il patrimonio culturale, la cattedrale della Trasfigurazione, la Filarmonica, il museo delle belle arti ... Riporta ilsole24ore.com

Ricostruzione Ucraina: se Odessa rinascerà grazie all'Italia - custodito nel museo di Odessa e attualmente nascosto da qualche parte - Si legge su ilmattino.it