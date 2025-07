Alloggi inagibili dopo il rogo | Venti famiglie sfollate

Un incendio devastante ha lasciato venti famiglie di Cento senza casa, costrette a trovare rifugi temporanei mentre le forze dell’ordine e i soccorritori lavorano senza sosta per ricostruire quanto bruciato. La notte tra l’altro giorno e ieri si è accesa con il fuoco che ha divorato un intero stabile di via Maiocchi, portando paura e incertezza tra gli abitanti. L’allarme era altissimo, ma ora si lavora per riparare ai danni e rassicurare la comunità.

Sono 20 le famiglie rimaste sfollate temporaneamente a causa dell’ incendio divampato l’altro giorno in un palazzo di via Maiocchi a Cento con le forze dell’ordine occupate per molte ore. Tutti gli inquilini hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco ieri mattina, quando ancora faceva buio, intorno all’1,30. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e protezione civile. L’allarme era scattato l’altro ieri attorno alle 17 quando una persona aveva notato fiamme e fumo uscire da una finestra di un appartamento mansardato del quarto piano. Sono in corso tutte le indagini del caso e al momento ciò che si sa è che l’incendio è partito dall’interno della casa per poi interessare il tetto e i pannelli fotovoltaici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alloggi inagibili dopo il rogo: "Venti famiglie sfollate"

