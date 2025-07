Ci sto? Affare fatica! | a Mogliano trenta giovani al lavoro per il bene comune

ragazzi, animati da passione e senso civico, stanno dimostrando che il cambiamento inizia con l’impegno di ciascuno. Questa iniziativa non solo valorizza il patrimonio urbano, ma rafforza anche il senso di comunità tra i giovani di Mogliano Veneto. Con il loro entusiasmo, stanno contribuendo a creare un ambiente più bello, vivibile e accogliente per tutti. Un esempio luminoso di come il volontariato possa fare la differenza, ispirando nuove generazioni a impegnarsi per il bene comune.

Continua con successo a Mogliano Veneto l’edizione 2025 del progetto “Ci sto? Affare fatica!”, che quest’anno coinvolge trenta ragazze e ragazzi, suddivisi in tre turni settimanali, impegnati nella manutenzione, nel restauro e nell’abbellimento di scuole, parchi e spazi pubblici della città. I. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: affare - fatica - mogliano - trenta

'Ci sto? Affare fatica', al via le iscrizioni per il progetto di volontariato - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il progetto di volontariato "Ci sto? Affare fatica". Questa iniziativa offre ai giovani l'opportunità di impegnarsi attivamente nella cura del bene comune, attraverso attività pratiche che si svolgeranno in vari spazi della città dal 16 giugno al 25 luglio.

Si informano i gentili utenti che nei giorni dal 30 giugno al 2 luglio i ragazzi impegnati nel progetto Ci sto? Affare fatica! effettueranno la manutenzione ordinaria dei giochi del parco di via Giuseppe Corazzin a Pezzan. L'accesso agli stessi potrebbe quindi su Vai su Facebook

“Ci sto? Affare fatica!”: a Mogliano trenta giovani al lavoro per il bene comune; “Ci sto? Affare fatica!”: a Mogliano i giovani protagonisti del bene comune; A Mogliano Veneto riparte “Ci sto? Affare fatica!”: giovani protagonisti nella cura della città.

“Ci sto? Affare fatica!”: a Mogliano i giovani protagonisti del bene comune - Scuole, parchi e spazi pubblici rinascono grazie all’impegno di trenta ragazzi tra lavoro, amicizia e cittadinanza attiva ... Secondo ilnuovoterraglio.it

Ci sto. Affare fatica, trenta ragazzi si dedicano con amore alla ... - Affare fatica", trenta ragazzi si dedicano con amore alla propria città Un progetto di volontariato che ha permesso ai giovani cittadini, tra i 14 e i 19 anni, di mettersi sul campo per prendersi ... Si legge su ilgazzettino.it