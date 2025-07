Amelia super studentessa Quarta e quinta insieme e 100 all’esame di Stato

Amelia Di Giuliomaria, adolescente straordinaria del liceo artistico Russoli, ha rivoluzionato il suo percorso scolastico, portando a termine due anni in uno e conquistando una maturità con 100 e lode. La sua determinazione e talento nel Design del vetro le hanno permesso di abbreviare i tempi, dimostrando che con passione e impegno si possono superare ogni limite. È la dimostrazione che il successo è alla portata di chi osa sognare in grande.

Un percorso scolastico atipico e particolare, una maturità presa a pieni voti al termine del quarto anno di scuola, con ben dodici mesi di anticipo. E’ il caso di Amelia Di Giuliomaria (nella foto), studentessa del liceo artistico Russoli, indirizzo Design del vetro, che ha scelto di terminare il suo percorso liceale un anno prima. L’abbreviazione per merito è la possibilità, per gli studenti che soddisfano determinati requisiti, di sostenere l’esame di Stato al termine del quarto anno invece che alla fine del quinto, quindi consente di scorciare il percorso scolastico grazie ai risultati positivi ottenuti durante gli anni precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amelia super studentessa. Quarta e quinta insieme e 100 all’esame di Stato

