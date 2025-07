Garlasco il tampone orale di Chiara Poggi e l’ipotesi contaminazione | Dal Dna almeno 3 persone nel villino

Nel caso di Chiara Poggi, il tampone orale ha sollevato un'ipotesi di contaminazione da parte di almeno tre persone, tra cui un uomo sconosciuto. La presenza di DNA maschile sul campione, sovrapponibile all'aplotipo di Ernesto Gabriele Ferrari, ha acceso nuovi dubbi sulla validitĂ dei risultati iniziali. La questione si complica ulteriormente con le indagini sui possibili contatti e contaminazioni avvenute durante le fasi di rilievo e analisi forense.

Il Dna di un uomo ignoto ritrovato sul tampone orale di Chiara Poggi potrebbe essere almeno in parte il risultato di una contaminazione. I risultati sul cromosoma Y (ossia un Dna maschile, ndr ) «risulterebbero sovrapponibili all’aplotipo di Ernesto Gabriele Ferrari ». Ovvero l’assistente del medico legale che ha eseguito i primi rilievi sul corpo della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 nel villino di via Pascoli. I periti hanno invece isolato il profilo genetico di Marco Poggi sul tappetino del bagno. Mentre il pigiama della vittima con la scritta Joy Fruits è stato distrutto senza effettuare la ricerca di profili genetici e impronte. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tampone - orale - chiara - poggi

Garlasco, svolta nelle indagini: nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un uomo «ignoto». La verità dal tampone orale - Una svolta incredibile scuote il caso di Chiara Poggi: il DNA di un uomo sconosciuto emerge dal tampone orale mai analizzato in 18 anni.

Dna maschile ignoto sul tampone orale di Chiara Poggi, pare sia dell'assistente del medico legale https://msn.com/it-it/notizie/mondo/dna-maschile-ignoto-sul-tampone-orale-di-chiara-poggi-pare-sia-dell-assistente-del-medico-legale/ar-AA1Ir6V5?ocid=spr_tr Vai su X

Delitto di Garlasco, “Dna di un uomo sconosciuto sul tampone orale di Chiara Poggi”? Vai su Facebook

Garlasco, Dna maschile ignoto sul tampone orale di Chiara Poggi. Il legale della famiglia: ipotesi infondate; Il dna trovato nella bocca di Chiara Poggi sarebbe di un assistente del medico legale; Garlasco, svolta sul delitto: nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un uomo «ignoto». «Più persone sulla scena del crimine».

Garlasco, nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un «ignoto»: c'erano più persone sulla scena del crimine? - Una traccia, minima, che non è del nuovo indagato Andrea Sempio e nemmeno del condannato in via definitiva, Alberto Stasi, è stata trovata in una analisi del «tampone orale» fatto a Chiara Poggi e non ... Come scrive vanityfair.it

Delitto Garlasco, dna “ignoto” sul tampone orale di Chiara Poggi - Sul tampone orale fatto a Chiara Poggi 18 anni fa e finora mai analizzato, è stata riscontrata una quantità "infinitesimale" di dna che non corrisponde né ad ... Scrive msn.com