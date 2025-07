Rombo di moto e palloncini L’ultimo saluto a Omar Zin | Addio uomo con la valigia

Un rombo di moto si fonde con il soffio dei palloncini bianchi: è l’ultimo saluto a Omar Zin, uomo di passione e avventura. La sua valigia rimane chiusa, ma il ricordo di un viaggio che attraversava il mondo e il cuore di chi lo ha conosciuto continuerà a vivere. In questa giornata di commozione, tutte le emozioni si uniscono per celebrare la vita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile.

Il viaggio che ha intrapreso è verso l’eternità, Omar Zin, 49 anni, il motociclista morto in Romania dopo essere stato aggredito da un’orsa mentre sulla sua Ducati attraversava quel paese, immortalando i suoi paesaggi non racconterà più i suoi itinerari in giro per il mondo. Zin, dipendente aeroportuale di Sea da quasi trent’anni ieri nella chiesa parrocchiale dai Santi Martino e Antonio a Ferno ha ricevuto l’ultimo saluto. Tante le persone, tra cui il sindaco Sarah Foti e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, all’interno e all’esterno nella piazza che hanno voluto essere presenti per quell’abbraccio a un uomo buono, che amava la vita e i viaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rombo di moto e palloncini. L’ultimo saluto a Omar Zin: "Addio uomo con la valigia"

"Ciao Africa": un intero paese si è stretto attorno alla famiglia del 48enne morto tragicamente in Romania dopo essre stato aggredito da un'orsa. L'ultimo viaggio di Omar salutato da una folla immensa e dal "rombo" di una sessantina di moto che hanno atteso Vai su Facebook

