Riqualificazione piscina Ruggi Fotovoltaico e rampa disabili Ok ai lavori da 600mila euro

La riqualificazione della piscina Ruggi prende forma grazie all’approvazione della Giunta al progetto esecutivo, un passo fondamentale verso un impianto più accessibile ed ecologico. Con un investimento di quasi 600 mila euro, Area Blu realizzerà un fotovoltaico, una rampa per disabili e interventi di efficientamento energetico. Questo progetto rappresenta un importante salto di qualità per lo sport locale, migliorando l’esperienza di tutti i cittadini e consolidando l’impegno verso la sostenibilità. Nel dettaglio, i lavori ...

Via libera della Giunta al progetto esecutivo, messo a punto da Area Blu, per i lavori di efficientamento energetico e la nuova costruzione di una rampa per disabili alla piscina comunale Ruggi. L’intervento, che richiede un investimento complessivo di quasi 600mila euro, "punta a migliorare l’accessibilità e la sostenibilità di un impianto sportivo fondamentale per le cittadine e i cittadini", sottolineano dal Municipio. Nel dettaglio, i lavori si compongono di due interventi principali. Il primo consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, con le connesse opere edili per l’adeguamento della copertura, con l’obiettivo di abbattere i consumi di energia elettrica della piscina comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione piscina Ruggi. Fotovoltaico e rampa disabili. Ok ai lavori da 600mila euro

