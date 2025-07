A Srebrenica la memoria ha il segno delle madri e delle spose che non hanno smesso di cercare giustizia

Il monumento al genocidio di Srebrenica è stato un luogo di memoria e di speranza, dove il silenzio si mescola alle voci delle madri e delle spose che non smettono di lottare per la giustizia. In questo trentennale, ho sentito con forza quanto il coraggio di queste donne sia il vero simbolo di resistenza contro l’oblio. La loro presenza ci ricorda che la memoria vive nelle storie di chi non si arrende.

Srebrenica, 11 luglio. Ogni volta che ho partecipato alla commemorazione del genocidio, e questa volta era il trentennale, sono stato colpito dalla confidenza con cui le donne, le anziane donne soprattutto, stanno fra le tombe solenni, stendono le coperte, siedono in cerchio, pregano, parlano, fumano, mangiano, piangono e ridono. Stanno coi loro uomini, mariti, figli, fratelli. Stanno in famiglia. Il monumento al genocidio di Srebrenica è stato eretto soprattutto dalle leggendarie donne, le padrone di casa, cui nemmeno l’infamia di consegnare alla Republika Srpska la città del suo più orrendo crimine è riuscita a incrinare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Srebrenica la memoria ha il segno delle madri e delle spose, che non hanno smesso di cercare giustizia

