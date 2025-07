Hostess morta a Vienna | niente segni di violenza

Una tragica perdita scuote Palermo: Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana deceduta a Vienna dopo una caduta dal terzo piano, non presenta segni di violenza sul suo corpo. L’autopsia ha escluso ferite da aggressione, confermando che la morte è avvenuta a seguito dell’impatto dal volo di circa 14 metri. La vicenda resta avvolta nel mistero mentre le autorità italiane proseguono le indagini per comprendere le cause di questa drammatica tragedia.

Nessun segno di violenza sul corpo di Aurora Maniscalco (foto), l'hostess palermitana morta a Vienna dopo essere caduta dal terzo piano del suo appartamento. L' analisi autoptica avrebbe escluso infatti lesioni di tipo diverso da quelle provocate dal volo di circa 14 metri fatto dalla 24enne la sera del 21 giugno scorso. L'esame era stato disposto dalla Procura di Palermo, dopo che la magistratura austriaca non aveva ritenuto di aprire un'indagine, considerando la vicenda frutto di un incidente o di un gesto volontario. I familiari dell'assistente di volo della Lauda Europe, attraverso l'avvocato Alberto Raffadale, avevano sollecitato accertamenti in Italia, ottenendo che venisse formato un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio, che vede come unico indagato Elio Bargione, 27 anni.

Vienna, morta hostess palermitana precipitata dal terzo piano - Una tragedia sconvolge Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio.

