Gruppi di ragazzini molesti e pericolosi | I nostri figli hanno paura ad uscire

La sicurezza dei nostri figli non può aspettare. Cristina Baggi del Pd ha sollevato un'importante questione in Consiglio comunale a Codogno, evidenziando la crescente preoccupazione tra residenti e commercianti per la presenza di gruppi di adolescenti molesti e pericolosi nelle vie centrali. È giunto il momento di affrontare con decisione questo problema e garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti. Perché la tranquillità delle nostre comunità deve essere una priorità assoluta.

"I giovanissimi, soprattutto la sera, hanno paura di incontrare gruppi di ragazzini molesti e pericolosi". Lo ha affermato Cristina Baggi del Pd, giovedì sera in Consiglio comunale a Codogno, presentando un’interrogazione. "C’è il problema della presenza costante e non controllata di gruppi di adolescenti nelle vie centrali del paese. Residenti e commercianti segnalano da tempo comportamenti molesti e irritanti, sfociati recentemente persino nel ferimento di un giovane - ha insistito –. Il clima di insicurezza è crescente, soprattutto dei giovanissimi che, alla sera escono e hanno paura. Anni fa si parlava di progetti in atto, magari non hanno funzionato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gruppi di ragazzini molesti e pericolosi: "I nostri figli hanno paura ad uscire"

