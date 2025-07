Il Pd punta al Panieri-bis C’è il sì alla ricandidatura

Il Pd sancisce la riconferma di Marco Panieri, puntando con decisione alla corsa bis alle elezioni del 2026. Dopo aver ricevuto il nulla osta di Viale Zappi, l’assemblea territoriale e comunale ha dato il via libera unanime alla proposta, rafforzando la leadership del sindaco. Ora, con l’ok definitivo in tasca, si apre un nuovo capitolo per il centrosinistra locale, pronto a sostenere con entusiasmo la ricandidatura di Panieri.

Mancava solo il nulla osta di viale Zappi. Ora è arrivato anche quello. L'assemblea congiunta territoriale e comunale del Pd ha dato il via libera, ieri sera, alla corsa bis del sindaco Marco Panieri in vista delle elezioni amministrative del 2026. Dal punto di vista formale, i Dem hanno approvato all'unanimità di proporre alla coalizione di centrosinistra la ricandidatura del primo cittadino. A questo punto è atteso solo il parere favorevole, evidentemente scontato, degli alleati. Panieri è stato eletto al primo turno con il 57,4% delle preferenze nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020 a seguito delle dimissioni dell'ex sindaca Manuela Sangiorgi (M5s) "In questi anni difficili, ha saputo amministrare Imola con grande competenza e responsabilità , prendendosi in carico, insieme agli altri sindaci del territorio, anche lo sviluppo economico e sociale dell'intero circondario e rafforzando i rapporti con la Città metropolitana – analizza il segretario della Federazione imolese del Pd, Fausto Tinti –.

