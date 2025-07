La commissione lo bacchetta | Invochi dei valori diversi E poi passi con una furbata

lettera di reazione, che ha acceso un vivace dibattito tra studenti, insegnanti e genitori. La vicenda solleva questioni importanti sui valori di onestà e integrità, mettendo in discussione il senso stesso di giustizia e correttezza in un percorso formativo. È un episodio che ci invita a riflettere sul ruolo dell’etica nelle scelte scolastiche e sulla responsabilità di chi deve guidare con esempio i giovani verso il rispetto delle regole.

"Andare avanti grazie a una furbata non è degno dei valori che dici di avere". Inizia così la lettera che il presidente della commissione d’esame degli Scolopi ha consegnato al ragazzo che, con 61 punti già assegnati, ha deciso di non sostenere il colloquio orale della maturità. Una scelta perfettamente legittima, che però — almeno in questo caso — ha lasciato dietro di sé uno strascico di polemiche. A breve distanza, infatti, è arrivata la replica del presidente dell’ente gestore dell’istituto, e il caso è diventato lo specchio di un malessere più largo: quello tra una generazione che diserta e un sistema che fatica a capire come rispondere. 🔗 Leggi su Lanazione.it