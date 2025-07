Polemiche per il muro sul Bisenzio | Cantiere avviato grazie alla Regione

La recente avvio del cantiere sul muro arginale lungo il Bisenzio ha acceso vivaci polemiche, con il sindaco che mette in evidenza i progressi di via delle Corti. Riccardo Nucciotti sottolinea però l'importanza del ruolo della Regione e dell’assessora Monia Monni, evidenziando come il suo impegno sia stato determinante per il successo di queste opere. È fondamentale riconoscere il contributo di tutte le istituzioni coinvolte per una crescita condivisa e sostenibile.

"Fa piacere che il sindaco metta in risalto i lavori in via delle Corti. Dispiace però che manchi sempre di ricordare il ruolo centrale della Regione e dell’assessora Monia Monni". Riccardo Nucciotti (in foto) dice la sua sul cantiere al muro arginale lungo il Bisenzio avviato da pochi giorni e spiega: "Senza l’impegno, la determinazione e la capacità operativa dell’assessora Monni, gran parte delle opere realizzate e in corso di realizzazione non ci sarebbero". Per poi aggiungere: "Dopo l’alluvione del 2023 è stata proprio lei a portare avanti un lavoro complesso, coinvolgendo il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica e le strutture tecniche della Regione – continua ancora –, con oltre 20 milioni di risorse straordinarie a cui si sommano quasi 10 milioni di opere già programmate prima del tragico evento". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polemiche per il muro sul Bisenzio: "Cantiere avviato grazie alla Regione"

