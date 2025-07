Côte che sembrano montagne Cosa ci dicono del ciclismo le strade piene di gente al Tour del France

Le strade del Tour de France 2025 sembrano montagne di emozioni, ma cosa ci rivelano veramente del cuore pulsante del ciclismo? Osservando il fiume ininterrotto di tifosi vestiti di giallo e pois rossi, si crea una sensazione di spaesamento, come uno specchio deformato. Questi scenari straordinari ci svelano non solo la passione per la corsa, ma anche un’Italia che, nella sua diversità , si esprime con entusiasmo. È un'immagine che ci invita a riflettere sul vero spirito di questa competizione.

Una strana sensazione di spaesamento si formava in noi nel vedere le immagini delle prime tappe del Tour de France 2025. Come se fossimo davanti a uno specchio capace di deformare ciò che osservavamo, di renderlo diverso da ciò che ci si aspettava, o quanto meno da quello che era lecito aspettarsi. A lato delle strade pedalate dalla Grande Boucle, si è riversato un serpentone quasi ininterrotto di persone colorate di giallo, di pois rossi, di verde e di tutti i colori dell’arcobaleno. Va così ogni anno, andava così anche negli anni bui del ciclismo, quelli funestati dal doping.  A questo Tour de France però di più. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Côte che sembrano montagne. Cosa ci dicono del ciclismo le strade piene di gente al Tour del France

