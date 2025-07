Ponte devastato dai ladri di trattori | Dal carotaggio capiremo cosa fare

Un gesto criminale senza precedenti ha devastato il ponte di Campotto, con ladri di trattori che hanno messo a repentaglio la sicurezza e la comunità. Utilizzando i mezzi rubati, hanno spostato i new jersey in cemento e attraversato la struttura appena ultimata, lasciando dietro di sé un segno di distruzione e preoccupazione. La scoperta dei trattori nei pressi di Traghetto solleva interrogativi cruciali: cosa faremo ora per garantire la sicurezza e il progresso del nostro territorio?

A Campotto hanno usato i trattori rubati per spostare i new jersey in cemento e poi hanno attraversato il ponte dove da poche ore era stata ultimata la soletta. I trattori sono stati ritrovati con le ruote sporche di cemento nei pressi di Traghetto. Un evento criminoso che avrà ripercussioni negative sulla consegna dei lavori, esasperando i residenti. Questo perché "il ponte è stato attraversato – ha evidenziato il sindaco Andrea Baldini l’altra sera in consiglio comunale – senza che il cemento fosse maturato. Sono stati assegnati dei carotaggi per valutare la soletta da poco realizzata. Al termine di 28 giorni si valuteranno eventuali danni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte devastato dai ladri di trattori: "Dal carotaggio capiremo cosa fare"

