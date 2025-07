A ritmo di Tango in piazza Mazzini Tananai ospite di Radio Deejay

Un fine settimana all'insegna di musica, divertimento e sport a Viareggio, con Radio Deejay protagonista assoluta. Tra DJ set di Radio M20, Lorenzo Lippi e Federico Scavo, e lo spettacolo dei Il Pagante, l'evento ha trasformato Piazza Mazzini in un palcoscenico pulsante di energia. Preparati a vivere emozioni uniche, perché questa terza tappa del tour radiofonico promette di lasciare il segno.

Un fine settimana di musica, intrattenimento e sport, quello a cui ha dato il via, con i dj set, tra gli altri, di Radio m20, Lorenzo Lippi e Federico Scavo e lo spettacolo de Il Pagante che ieri sera si sono susseguiti sul palco di piazza Mazzini, il Beach Like a Deejay viareggino realizzato in collaborazione con il Comune, terza tappa del tour con cui Radio Deejay porta, sulle spiagge italiane, i migliori artisti della musica nazionale. Artisti che torneranno, dopo una giornata che ha visto svolgersi, sulla stessa spiaggia, corsi di fitness, partite libere e tornei di volley, basket, bocce, calcio balilla e tennis tavolo, stasera dalle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A ritmo di "Tango" in piazza Mazzini. Tananai ospite di Radio Deejay

In questa notizia si parla di: radio - deejay - piazza - mazzini

Radio Deejay in spiaggia a Rimini: è bufera a Riccione - Scopri come Radio Deejay invaderà la spiaggia di Rimini a giugno, portando musica e intrattenimento tra nostalgia e polemiche a Riccione.

Domenica 13 luglio ci vediamo a Viareggio, spiaggia piazza Mazzini, per una nuova tappa di Beach Like a Deejay: sul palco di Radio Capital Irene Grandi, Emma Nolde e Bassi Maestro ! Inizio alle 20.30, ingresso gratuito, ci si vede lì! Vai su Facebook

Beach Like a Deejay, Tananai si aggiunge alla line-up di Viareggio; A ritmo di Tango in piazza Mazzini. Tananai ospite di Radio Deejay; Domenica 13 luglio, partecipa a Beach Like a Deejay a Viareggio.

A ritmo di "Tango" in piazza Mazzini. Tananai ospite di Radio Deejay - Un fine settimana di musica, intrattenimento e sport, quello a cui ha dato il via, con i dj set, tra gli altri, di Radio m20, Lorenzo Lippi e Federico Scavo e lo spettacolo de Il Pagante che ieri sera ... Scrive lanazione.it

Beach Like a Deejay, Tananai si aggiunge alla line-up di Viareggio - Anche Tananai si esibirà live sul palco di Beach Like a Deejay nella tappa di Viareggio, l'evento è gratuito: tutte le info ... Riporta deejay.it