Al ’Capo Emilia’ ragazzi da 18 Paesi La cultura come mezzo d’inclusione

I giovani provenienti da 18 paesi diversi sono arrivati a Carpi per il ‘Campo Emilia’, un progetto che, attraverso la cultura, promuove inclusione e dialogo interculturale. Accolti dal sindaco in sala consiliare, queste menti aperte dimostrano come l’integrazione sia possibile e vitale per il nostro futuro. Un’iniziativa che, giunta alla sua terza edizione, testimonia il ruolo fondamentale della solidarietà e dello scambio internazionale nel costruire una società più unita e aperta.

Il sindaco di Carpi ha accolto ieri mattina in sala consiliare i 23 ragazzi e ragazze, i tra 15 e i 19 anni, appartenenti a 18 Paesi diversi, che partecipano al 'Campo Emilia', promosso dal Distretto Lions 108tb dell'Emilia-Romagna. Un progetto inclusivo di scambio internazionale che per il terzo anno si tiene nella nostra città: giunti nella nostra regione all'inizio di luglio, i ragazzi sono stati dapprima ospiti di alcune famiglie, mentre da ieri fino al 20 luglio saranno a Carpi e si apprestano a vivere insieme, a fare l'esperienza del 'camp', al Centro di Formazione Nazareno. "Un progetto unico nel suo genere – hanno spiegato Barbara De Giacomi del Lions Carpi Host e il referente Marco Tioli –.

