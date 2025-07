ora trump avvisa putin

Nel vortice delle tensioni internazionali, l’ultimo giro di vite di Trump sulla Russia scuote gli equilibri globali. La sua decisione di avvertire Putin e il forte messaggio all’Ucraina preludono a una nuova fase di instabilità geopolitica. Con impegni miliardari per la ricostruzione dell’Ucraina e nuove alleanze si delineano scenari incerti, lasciando il mondo a chiedersi quale sarà il prossimo passo in questa intricata partita di potere.

di Marta Ottaviani Si stringe il cerchio attorno alla Russia. La virata a 180° del presidente Trump, la frustrazione e la delusione dopo le telefonate con l’omologo Vladimir Putin potrebbero rappresentare un grosso problema per Mosca. Il tycoon ha annunciato per lunedì un messaggio importante sull’ Ucraina. A Roma, la conferenza per la ricostruzione del Paese ha preso impegni per 10 miliardi di euro. Dal Regno Unito, arriva l’annuncio di uno scudo atomico anglofrancese in caso di attacco al territorio europeo, con il presidente Macron che apre anche alla possibilità dell’invio di truppe dei Paesi volonterosi in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net