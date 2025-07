Torna la rassegna ’Mille e una Notti in Valconca’ Le trame del ’Decamerone’ nel teatro itinerante

Immergetevi nell’incanto senza tempo di “Mille e una Notti in Valconca”, dove le storie antiche si intrecciano con la bellezza dei borghi e il fascino delle colline al tramonto. Dopo il successo delle edizioni precedenti, questa sesta edizione promette un calendario ricco di emozioni tra teatro itinerante, arte e narrazione. Pronti a scoprire un mondo di magia e cultura dal 7 agosto al 2 settembre? La vostra avventura sta per cominciare.

La bellezza antica dei borghi, il fascino delle colline al calar del sole, l’intimità dell’alba, la forza evocativa delle storie. Dopo il successo crescente delle scorse edizioni, torna anche nel 2025 il progetto culturale “Mille e una Notti in Valconca”, giunto alla sua sesta edizione, con un calendario ricco di appuntamenti immersivi tra arte, narrazione e scoperta. La rassegna, in programma dal 7 agosto al 2 settembre, coinvolgerà nuovamente i borghi più affascinanti dell’Unione della Valconca in spettacoli all’aperto a ingresso gratuito, pensati per valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna la rassegna ’Mille e una Notti in Valconca’. Le trame del ’Decamerone’ nel teatro itinerante

Mille e una Notti in Valconca torna nel 2025, portando la magia delle storie antiche tra i suggestivi borghi e le incantevoli colline al calar del sole.

