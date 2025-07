Alla Rocca la sfilata delle attività | Ha vinto la moda della città

Alla Rocca si è celebrata la moda come cuore pulsante della città, con una serata indimenticabile all’insegna dello stile e dell’unità. La sfilata di "IndossiAmo Cento" ha riscosso grande successo, illuminando le vie del capoluogo e rafforzando il legame tra commercianti e cittadini. È stata una notte in cui eleganza, creatività e passione hanno preso il centro della scena, dimostrando che la moda può davvero far vibrare il cuore di una comunità.

Grande sucesso giovedì per ‘ IndossiAmo Cento ’ nella bella cornice della piazza della Rocca, una serata speciale aperta con la sfilata dei costumi dei ‘Figli delle Stelle’ e che è proseguita con una passerella che ha saputo unire tutto il commercio cittadino del capoluogo e frazioni con 20 negozi in sfilata, 50 indossatori e Ramin al microfono. "È stata una serata all’insegna della moda, pensata per riportare l’attenzione sulla qualità delle nostre attività locali – spiega l’organizzatore Stfano Pesci che ha lavorato con il supporto di Teatro Borgatti, Ascom e Cento in vetrina – l’unione tra noi commercianti è fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla Rocca la sfilata delle attività: "Ha vinto la moda della città"

In questa notizia si parla di: sfilata - rocca - attività - moda

Appuntamento da non perdere, la terza sfilata di moda della Mercerie di Trarivi !!! Vai su Facebook

Alla Rocca la sfilata delle attività: Ha vinto la moda della città; Sfilano le attività commerciali. Serata speciale alla Rocca; Sfilano le attività commerciali. Serata speciale alla Rocca.